Сотни кораблей Корпуса Стражей Исламской революции вышли на парад в Персидский залив

Более 700 кораблей и катеров иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в субботу приняли участие в параде в Персидском заливе в память об аресте в этом районе в 2016 году экипажей двух американских военных катеров, передает агентство "Тасним".
По данным агентства, корабли ВМС КСИР и ополчения "Басидж", вышедшие из порта Бушир, проплыли возле острова Фарс, имеющего стратегическое положение.
12 января 2016 года ВМС КСИР задержали 10 американских моряков после того, как два катера ВМС США вошли в территориальные воды Ирана. Примерно через 15 часов после задержания американских моряков отпустили.
"Тасним" отмечает, что американцев отпустили после принесения США извинений и после того, как проверка показала - появление катеров США в иранских территориальных водах носила "ненамеренный" характер.
В начале декабря издание Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США сообщало, что военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в частности, в связи с пришедшейся на 3 января 2021 года годовщиной убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
В Баку не считают военнопленными более 60 армянских военных, задержанных после прекращения огня - МИД Азербайджана
Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили вопросы обмена пленными и поиска пропавших
В Азербайджане арестован глава Азерхалча, обвиняемый в присвоении госсредств
Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов через порты РФ - глава Белнефтехима
Китай запустил торги фьючерсами на свиней
Безработица в еврозоне в ноябре неожиданно снизилась до 8,3%
Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты
Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз