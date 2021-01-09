Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили вопросы обмена пленными и поиска пропавших

Состоялась встреча глав спецслужб Армении и Азербайджана, сообщил в субботу пресс-центр Службы нацбезопасности Армении.

"На встрече были обсуждены вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что глава СНБ Армении Армен Абазян и руководитель Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев встретились на нейтральной территории между армянским населенным пунктом Ерасх и границей Нахчыванской автономной республики

В ведомстве отметили, что контакты по этой теме продолжаются.