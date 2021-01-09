В Баку не считают военнопленными более 60 армянских военных, задержанных после прекращения огня - МИД Азербайджана

Официальный Баку не считает задержанных 26 ноября 2020 года членов диверсионно-террористической группы Армении состоящей из 62 человек военнопленными, заявляет МИД Азербайджана.
«В результате совместной операции Службы госбезопасности и министерства обороны Азербайджана, на освобожденных от оккупации территориях была задержана и передана следствию армянская диверсионно-террористическая группа, состоящая из 62 человек. Все задержанные являются жителями Ширакской области, призванные для прохождения военной службы в вооруженные силы Армении. С целью совершения диверсионных и террористических актов против ВС Азербайджана и гражданских лиц они были размещены на этих территориях»,- отмечается в заявлении МИД.
В заявлении отмечается, что следствие установило, что диверсионно-террористическая группа была послана на территорию страны 26 ноября, после вступления в силу трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного между Азербайджаном, Россией и Арменией. Данная группа совершила террористические акты, в результате чего погибли и были ранены азербайджанские военнослужащие и гражданские лица.
«В связи с тем, что данная диверсионно-террористическая группа была заброшена на территорию Азербайджана после подписания заявления о прекращении огня, ее члены в соответствии международному гуманитарному праву не могут считаться военнопленными, и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана», - заявляет МИД.
Б.Рустамбеков
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