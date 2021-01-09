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Карабахский конфликт 09.01.2021 20:36

В Баку не считают военнопленными более 60 армянских военных, задержанных после прекращения огня - МИД Азербайджана

Официальный Баку не считает задержанных 26 ноября 2020 года членов диверсионно-террористической группы Армении состоящей из 62 человек военнопленными, заявляет МИД Азербайджана.

«В результате совместной операции Службы госбезопасности и министерства обороны Азербайджана, на освобожденных от оккупации территориях была задержана и передана следствию армянская диверсионно-террористическая группа, состоящая из 62 человек. Все задержанные являются жителями Ширакской области, призванные для прохождения военной службы в вооруженные силы Армении. С целью совершения диверсионных и террористических актов против ВС Азербайджана и гражданских лиц они были размещены на этих территориях»,- отмечается в заявлении МИД.

В заявлении отмечается, что следствие установило, что диверсионно-террористическая группа была послана на территорию страны 26 ноября, после вступления в силу трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного между Азербайджаном, Россией и Арменией. Данная группа совершила террористические акты, в результате чего погибли и были ранены азербайджанские военнослужащие и гражданские лица.

«В связи с тем, что данная диверсионно-террористическая группа была заброшена на территорию Азербайджана после подписания заявления о прекращении огня, ее члены в соответствии международному гуманитарному праву не могут считаться военнопленными, и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана», - заявляет МИД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]