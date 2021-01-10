В уставе партии в КНДР закрепили положения о важности оборонной мощи

Северная Корея по итогам съезда Трудовой партии Кореи закрепила в своем уставе положения, в которых говорится о важности мощного оборонного потенциала в сдерживании военных угроз, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ со ссылкой на ЦТАК.
"(В предисловии - ИФ) четко разъясняется, что мощные средства защиты сдерживают военные угрозы и гарантируют стабильность и мирную обстановку на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, размещенном северокорейским агентством.
Кроме того, в уставе отмечается намерение Пхеньяна укреплять "вооруженные силы республики политически, идеологически и (развивать - ИФ) военную технику".
Поправку приняли на пятом заседании восьмого съезда партии в субботу.
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