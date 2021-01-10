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Дальнее зарубежье 10.01.2021 11:55

В уставе партии в КНДР закрепили положения о важности оборонной мощи

Северная Корея по итогам съезда Трудовой партии Кореи закрепила в своем уставе положения, в которых говорится о важности мощного оборонного потенциала в сдерживании военных угроз, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ со ссылкой на ЦТАК.

"(В предисловии - ИФ) четко разъясняется, что мощные средства защиты сдерживают военные угрозы и гарантируют стабильность и мирную обстановку на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, размещенном северокорейским агентством.

Кроме того, в уставе отмечается намерение Пхеньяна укреплять "вооруженные силы республики политически, идеологически и (развивать - ИФ) военную технику".

Поправку приняли на пятом заседании восьмого съезда партии в субботу.

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Тэги: КНДР, ПАРТИЯ, УСТАВ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]