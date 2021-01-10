В Украине за сутки - 5 011 инфицированных Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 99 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2100 человек, летальных случаев - 99, выздоровели - 5292 человека", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 9 января, зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях, 5 января сообщалось о 5 334 случаях, 4 января в Украине было 4 158 новых случаев инфицирования.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 791 598 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Путин провел совещание по вопросам карабахского урегулирования и ситуации на Южном Кавказе
Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху
Ереван хочет обсудить поиск погибших и пропавших без вести в Карабахе, судьбу пленных на переговорах Путина, Пашиняна и Алиева
Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м - Лукашенко
Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов через порты РФ - глава Белнефтехима
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Лукашенко не видит оснований для переноса из Минска ЧМ по хоккею
Три человека погибли при взрыве бомбы в Афганистане, среди них известный чиновник
Полиция в Алматы задерживает участников оппозиционного митинга
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз