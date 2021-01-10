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Здравоохранение 10.01.2021 14:51

В Украине за сутки - 5 011 инфицированных Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 99 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2100 человек, летальных случаев - 99, выздоровели - 5292 человека", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 9 января, зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях, 5 января сообщалось о 5 334 случаях, 4 января в Украине было 4 158 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 791 598 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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