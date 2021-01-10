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Здравоохранение 10.01.2021 14:11

В Грузии за сутки выявлено 1143 новых случая COVID-19, скончалось 23 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 143 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 239 тыс. 229, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2058 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 773 человек, за минувшие сутки скончалось еще 23 человека.

Число выздоровевших составляет 225 тыс. 335 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]