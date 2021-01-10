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Внутренняя политика 10.01.2021 12:13

Президент Азербайджана освободил с должности главу Азерхалча

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Видади Мурадова с должности председателя правления ОАО «Азерхалча».

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, 9 января 2021 года Мурадову предъявлены обвинения по статьям 179.4 (нанесение крупного ущерба посредством присвоения), 308.2 (использование служебного положения приведшего к тяжелым последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением суда Мурадов помещен под арест.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРХАЛЧА, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]