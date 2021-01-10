Президент Азербайджана освободил с должности главу Азерхалча

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Видади Мурадова с должности председателя правления ОАО «Азерхалча».

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, 9 января 2021 года Мурадову предъявлены обвинения по статьям 179.4 (нанесение крупного ущерба посредством присвоения), 308.2 (использование служебного положения приведшего к тяжелым последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением суда Мурадов помещен под арест.

Б.Рустамбеков