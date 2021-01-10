Полиция в Алматы задерживает участников оппозиционного митинга

В Алматы, на площади Республики, в воскресенье задержано несколько десятков человек, пришедших на акцию по бойкотированию парламентских выборов, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Сотрудники полиции задерживают людей и отправляют их в автозаки. Задержанные, предположительно - представители движения "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан"), пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.
Как сообщалось, в воскресенье на площади Республики в Алматы представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" проводят акцию протеста. Сотрудники СОБР окружили несколько десятков митингующих плотным кольцом. Митингующие скандируют "Бойкот!". Подходы к площади и сама площадь оцеплены.
На улице Сатпаева восточнее проспекта Назарбаева СОБРом блокирована еще одна группа движения "Оян, Казахстан". Они также взяты в плотное кольцо.
На площади "Астана" в Алматы также проводятся задержания митингующих, предположительно - представителей запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" экс-банкира Мухтара Аблязова (он покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы).
Ранее в соцсетях Аблязов призывал своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.
В воскресенье в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.
Путин провел совещание по вопросам карабахского урегулирования и ситуации на Южном Кавказе
Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху
Ереван хочет обсудить поиск погибших и пропавших без вести в Карабахе, судьбу пленных на переговорах Путина, Пашиняна и Алиева
Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м - Лукашенко
Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов через порты РФ - глава Белнефтехима
В Индонезии обнаружили черные ящики потерпевшего крушение авиалайнера
В Азербайджане за сутки зафиксирован 601 случай COVID-19
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз