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СНГ 10.01.2021 12:33

Полиция в Алматы задерживает участников оппозиционного митинга

В Алматы, на площади Республики, в воскресенье задержано несколько десятков человек, пришедших на акцию по бойкотированию парламентских выборов, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Сотрудники полиции задерживают людей и отправляют их в автозаки. Задержанные, предположительно - представители движения "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан"), пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.

Как сообщалось, в воскресенье на площади Республики в Алматы представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" проводят акцию протеста. Сотрудники СОБР окружили несколько десятков митингующих плотным кольцом. Митингующие скандируют "Бойкот!". Подходы к площади и сама площадь оцеплены.

На улице Сатпаева восточнее проспекта Назарбаева СОБРом блокирована еще одна группа движения "Оян, Казахстан". Они также взяты в плотное кольцо.

На площади "Астана" в Алматы также проводятся задержания митингующих, предположительно - представителей запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" экс-банкира Мухтара Аблязова (он покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы).

Ранее в соцсетях Аблязов призывал своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.

В воскресенье в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, МИТИНГ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]