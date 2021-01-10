В России за сутки выявлено свыше 22,8 тыс. новых случаев коронавируса, 456 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 22,8 тыс. случаев, умерли 456 пациентов, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22851 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2589(11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба в воскресенье.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 401 тыс. 954 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции, 61 тыс. 837 умерших и 2 млн 778 тыс. 889 выписанных (24 тыс. 080 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент, по данным оперштаба, составляет 561 тыс. 228.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, - 4216 новых случаев COVID-19 за сутки, 77 смертей и 7 045 выздоровевших.
В России в январе продолжает снижаться количество зарегистрированных случаев коронавируса: если 24 декабря это число приближалось к 30 тыс., то 30 декабря было уже около 27 тыс., 3 января - 24 тыс., 9 января - 23 тыс.
Последний раз до этого схожие цифры регистрировались в середине ноября, так, 16 ноября за сутки выявили 22 тыс. 778 новых случаев.
Путин провел совещание по вопросам карабахского урегулирования и ситуации на Южном Кавказе
Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху
Ереван хочет обсудить поиск погибших и пропавших без вести в Карабахе, судьбу пленных на переговорах Путина, Пашиняна и Алиева
Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м - Лукашенко
Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов через порты РФ - глава Белнефтехима
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Лукашенко не видит оснований для переноса из Минска ЧМ по хоккею
Три человека погибли при взрыве бомбы в Афганистане, среди них известный чиновник
Полиция в Алматы задерживает участников оппозиционного митинга
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз