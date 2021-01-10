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Дальнее зарубежье 10.01.2021 15:45

Три человека погибли при взрыве бомбы в Афганистане, среди них известный чиновник

Три человека погибли при взрыве заложенной на обочине дороги бомбы в афганской столице Кабуле, сообщает в воскресенье Associated Press.

Трое погибших ехали в автомобиле, когда произошел взрыв. Один из них - пресс-секретарь Афганских сил по защите населения, структуры, подконтрольной министерству внутренних дел.

Кроме того, еще один человек получил ранения.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]