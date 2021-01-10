Три человека погибли при взрыве бомбы в Афганистане, среди них известный чиновник

Три человека погибли при взрыве заложенной на обочине дороги бомбы в афганской столице Кабуле, сообщает в воскресенье Associated Press.

Трое погибших ехали в автомобиле, когда произошел взрыв. Один из них - пресс-секретарь Афганских сил по защите населения, структуры, подконтрольной министерству внутренних дел.

Кроме того, еще один человек получил ранения.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.