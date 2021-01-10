Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м - Лукашенко

Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м, сообщил президент Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"128,5 (долларов - ИФ). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент уточнил, что не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так", - подчеркнул он.

Лукашенко также прокомментировал отношения с РФ в нефтяной сфере.

"Подписали договоры по нефти. Но скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе нефть - это ж не дефицит уже. Я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический", - сказал он.