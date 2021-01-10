Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут 11 января в Москве переговоры по Карабаху

Президент России Владимир Путин и лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 11 января.

"11 января 2021 г. в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

"Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном", - сообщили в Кремле.

В пресс-службе отметили, что переговоры в Москве состоятся по инициативе президента РФ.