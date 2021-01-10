Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0841 RUR   0.0229 GBR   2.3053 TRY   0.2318

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.01.2021 15:19

Ереван хочет обсудить поиск погибших и пропавших без вести в Карабахе, судьбу пленных на переговорах Путина, Пашиняна и Алиева

Заранее запланированная повестка переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве 11 января предусматривает обсуждение экономических аспектов постконфликтного урегулирования в Карабахе, но Ереван собирается в первую очередь обсуждать вопросы поиска погибших и пропавших без вести, а также судьбу военнопленных, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

"Для армянской стороны краеугольным и принципиальным является вопрос возвращения пленных, поисково-спасательных работ по выявлению оставшихся в азербайджанском тылу наших солдат, выявлению тел погибших, судеб без вести пропавших. Без решения этих вопросов или без существенного прогресса будет чрезвычайно трудным эффективное обсуждение экономической повестки. Армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи", - написала Геворкян в воскресенье в фейсбуке.

Она также заявила, что в Москве не планируется подписание документа по вопросу Нагорного Карабаха или решения каких-то территориальных вопросов. "Заранее запланированная повестка встречи имеет экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе, из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область (юг Армении - ИФ)", - заявила Геворкян.

"Если в ходе переговоров станет возможным достижение согласий по вопросам повестки, то есть, экономические темы, обмен пленными, поиски пропавших, то возможно подписание совместного заявления о результатах встречи", - отметила пресс-секретарь армянского премьера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут 11 января в Москве переговоры по Карабаху Саммит Азербайджан-Армения-РФ может состояться во второй декаде января - диписточник Армения вернула Азербайджану 2 военнопленных Кочарян на три дня улетел в Москву Саркисян просит Путина содействовать процессу демаркации границы Армении с Азербайджаном Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]