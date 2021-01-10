Ереван хочет обсудить поиск погибших и пропавших без вести в Карабахе, судьбу пленных на переговорах Путина, Пашиняна и Алиева

Заранее запланированная повестка переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве 11 января предусматривает обсуждение экономических аспектов постконфликтного урегулирования в Карабахе, но Ереван собирается в первую очередь обсуждать вопросы поиска погибших и пропавших без вести, а также судьбу военнопленных, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
"Для армянской стороны краеугольным и принципиальным является вопрос возвращения пленных, поисково-спасательных работ по выявлению оставшихся в азербайджанском тылу наших солдат, выявлению тел погибших, судеб без вести пропавших. Без решения этих вопросов или без существенного прогресса будет чрезвычайно трудным эффективное обсуждение экономической повестки. Армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи", - написала Геворкян в воскресенье в фейсбуке.
Она также заявила, что в Москве не планируется подписание документа по вопросу Нагорного Карабаха или решения каких-то территориальных вопросов. "Заранее запланированная повестка встречи имеет экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе, из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область (юг Армении - ИФ)", - заявила Геворкян.
"Если в ходе переговоров станет возможным достижение согласий по вопросам повестки, то есть, экономические темы, обмен пленными, поиски пропавших, то возможно подписание совместного заявления о результатах встречи", - отметила пресс-секретарь армянского премьера.
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