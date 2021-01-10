Лукашенко не видит оснований для переноса из Минска ЧМ по хоккею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенос из Минска чемпионата мира по хоккею станет "полным позором".
"Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный", - сказал Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
Он заявил, что "мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить".
Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока. Чемпионат начнется 21 мая и закончится 6 июня.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска.
В ноябре премьер-министр республики Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 в среду заявил, что "определённые силы" пытаются использовать чемпионат для шантажа и давления на Белоруссию. Он также гарантировал безопасность болельщиков и спортсменов, назвав призывы к бойкоту ЧМ несостоятельными.
Руководитель Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в декабре заявил о возможности проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года целиком на территории Белоруссии, без участия Латвии, если та откажется проводить турнир вместе с Белоруссией, основываясь на политических причинах.
Как сообщалось, в начале декабря МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.
Кроме того, Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Белоруссии по подозрению в политических преследованиях спортсменов.
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