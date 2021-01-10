На Кипре началась трехнедельная изоляция из-за вспышки COVID-19

Трехнедельный режим изоляции вступил в силу на Кипре с воскресенья из-за роста числа зараженных коронавирусом COVID-19 за последний месяц, передает газета The Guardian.

Ограничения в рамках режима изоляции начали действовать с 5:00 по местному времени и затронули бизнес страны, начиная от кафе и ресторанов, заканчивая салонами красоты и торговыми центрами. Все эти учреждения закрыты.

Жителям городов Кипра позволят покидать дома только дважды в день, при этом уведомив власти в смс-сообщении об этом заранее. Выйти из дома можно за продуктами в магазин, к врачу или в аптеку. Церкви и школы будут закрыты, школьники перейдут на онлайн-режим обучения.

В последние дни на Кипре все чаще выявляют "британский штамм" коронавируса, который характеризуется повышенным темпом распространения. Кроме того, министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну объявил, что из-за резкого роста числа больных с COVID-19 палаты интенсивной терапии переполнены. По его словам, режим ограничений ужесточили, чтобы предотвратить ситуацию, когда "люди умирают, не получив помощи, из-за того, что у нас нет свободных мест" в палатах интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии на южной части Кипра зарегистрировали 27 тыс. заражений, 147 человек скончались, на северной - 1,7 тыс.