В Азербайджане за сутки зафиксирован 601 случай COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 601 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 224,651 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 633 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 19 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 909.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 208,681 тыс. человек (+1 593 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 61 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 368 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 267,923 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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