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Здравоохранение 10.01.2021 16:12

В Азербайджане за сутки зафиксирован 601 случай COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 601 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 224,651 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 633 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 19 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 909.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 208,681 тыс. человек (+1 593 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 61 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 368 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 267,923 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]