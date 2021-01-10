Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении", - отмечается в сообщении.
"С учетом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха - отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", - сообщили в Кремле.
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