Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0841 RUR   0.0229 GBR   2.3053 TRY   0.2318

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.01.2021 17:01

Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении", - отмечается в сообщении.

"С учетом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха - отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", - сообщили в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах Глава МИД Франции анонсировал проведение 18 ноября в Москве международной встречи для обсуждения Карабаха Лавров: и французские, и американские коллеги проинформированы о деталях соглашения по Карабаху Москва готова разъяснить Вашингтону и Парижу роль Турции в карабахском урегулировании - Песков Совещание Минской группы по Карабаху состоится в Москве на следующей неделе - глава МИД Франции Представители США и Франции вскоре прибудут в Москву для обсуждения реализации соглашения по Карабаху - Лавров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]