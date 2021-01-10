Треть избирателей проголосовала на досрочных президентских выборах и референдуме в Киргизии

Явка избирателей на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления в Киргизии превысила 33%, сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
"По данным на 18:00 (15:00 мск), 33,13% или 1 млн 180 тыс. 515 избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Киргизии", - сказала Шайлдабекова в воскресенье на брифинге.
Она добавила, что явка избирателей на референдуме по определению формы правления в стране составила 33,08% (1 млн 178 тыс. 656 человек). Согласно закону, референдум считается состоявшимся в случае участия в нем не менее 30% избирателей.
В бюллетене для референдума был вопрос: "Какую форму правления вы поддерживаете?" Избирателям предлагается выбрать один из трех вариантов: президентская республика, парламентская республика и "против всех".
Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 и закроются в 20:00. В день голосования функционируют 2474 участка. В списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека.
На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов. Среди них Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.
Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, оппозиционный депутат парламента страны Каныбек Иманалиев.
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