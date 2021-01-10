Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0841 RUR   0.0229 GBR   2.3053 TRY   0.2318

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

10.01.2021 17:21

Путин провел совещание по вопросам карабахского урегулирования и ситуации на Южном Кавказе

Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел совещание по вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования.

В совещании, отмечается на сайте Кремля, приняли участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Как и договаривались, мы с вами обсудим сегодня два вопроса. Первый - вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских. И второй вопрос - совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", - сказал Путин, открывая совещание.

Затем президент передал слово Бортникову.

Ранее стало известно, что 11 января в Москве пройдет встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по вопросам карабахского урегулирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ


Похожие новости


Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности на Южном Кавказе Президент Алиев принял главу МЧС России Президент Алиев обсудил с директором ФСБ РФ сотрудничество в сфере безопасности Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон Путин высоко оценил умение Эрдогана держать слово Саркисян просит Путина содействовать процессу демаркации границы Армении с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]