Медики в Таджикистане за прошедшие сутки выявили три новых факта заражения COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики. До этого четверо суток подряд не сообщалось о новых случаях заболевания.
"Всего по состоянию на 10 января общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 13 тыс. 308, излечились 13 тыс. 215 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек", - сообщили в пресс-центре.
Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.
По данным Минздрава страны, 30 декабря был зафиксирован 31 случай COVID-19, 31 декабря и 1 января медики не сообщали о новых случаях заражения, 2 января было зарегистрировано четыре факта заражения инфекцией, 3 и 4 января не было зарегистрировано ни одного факта заражения, 5 января было выявлено пять новых случаев COVID-19. После этого четверо суток подряд: 6,7,8 и 9 января о новых регистрациях заболевания сообщений не было.
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