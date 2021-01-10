81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Кыргызстане

Более 80% избирателей Кыргызстана проголосовали за президентскую форму правления на референдуме, сообщил в воскресенье вечером сайт ЦИК.

По предварительным данным, более 81,3% или 870 тыс. избирателей проголосовали за президентскую форму правления, обработаны 73,1% бюллетеней. За парламентскую республику проголосовали 10,6% или 113 тыс. избирателей, против всех - 4,38% (более 46 тыс. голосов).

На пост президента Кыргызстана претендуют 17 кандидатов. По последним данным, Кандидат Садыр Жапаров лидирует с 79% голосов избирателей, сообщает сайт ЦИК республики.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,47% голосов, третьим с 2% голосов идет Бабыржан Тольбаев.

Жапаров пришел к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.