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Дальнее зарубежье 10.01.2021 18:47

81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Кыргызстане

Более 80% избирателей Кыргызстана проголосовали за президентскую форму правления на референдуме, сообщил в воскресенье вечером сайт ЦИК.

По предварительным данным, более 81,3% или 870 тыс. избирателей проголосовали за президентскую форму правления, обработаны 73,1% бюллетеней. За парламентскую республику проголосовали 10,6% или 113 тыс. избирателей, против всех - 4,38% (более 46 тыс. голосов).

На пост президента Кыргызстана претендуют 17 кандидатов. По последним данным, Кандидат Садыр Жапаров лидирует с 79% голосов избирателей, сообщает сайт ЦИК республики.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,47% голосов, третьим с 2% голосов идет Бабыржан Тольбаев.

Жапаров пришел к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРАВЛЕНИЕ, ФОРМА, РЕФЕРЕНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]