Руководители спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными и поиск пропавших без вести

Главы спецслужб Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев встретились для обсуждения вопросов обмена пленными и поиска пропавших без вести.
"На днях состоялась встреча на приграничной нейтральной территории между населенным пунктом Ерасх Араратской области Армении и границей Нахчыванской автономной республики. В том же формате встреча состоялась сегодня на территории населенных пунктов Воротан и Шурнух общины Горис Сюникской области Армении. Были обсуждены вопросы обмена пленными и поиск без вести пропавших", - сообщил в воскресенье пресс-центр Службы национальной безопасности Армении.
В ведомстве опровергли сообщения армянских СМИ о готовящейся в понедельник встрече глав спецслужб двух стран на территории Тавушской области Армении.
"Ряд СМИ и телеграм-каналов распространяют не соответствующие действительности сведения о том, что на встречах обсуждаются территориальные и приграничные вопросы. На состоявшихся и при необходимости предстоящих встречах обсуждались и будут обсуждаться исключительно вышеуказанные вопросы (обмен пленными, поиски пропавших без вести - ИФ)", - сказали в СНБ.
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