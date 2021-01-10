Руководители спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными и поиск пропавших без вести

Главы спецслужб Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев встретились для обсуждения вопросов обмена пленными и поиска пропавших без вести.

"На днях состоялась встреча на приграничной нейтральной территории между населенным пунктом Ерасх Араратской области Армении и границей Нахчыванской автономной республики. В том же формате встреча состоялась сегодня на территории населенных пунктов Воротан и Шурнух общины Горис Сюникской области Армении. Были обсуждены вопросы обмена пленными и поиск без вести пропавших", - сообщил в воскресенье пресс-центр Службы национальной безопасности Армении.

В ведомстве опровергли сообщения армянских СМИ о готовящейся в понедельник встрече глав спецслужб двух стран на территории Тавушской области Армении.

"Ряд СМИ и телеграм-каналов распространяют не соответствующие действительности сведения о том, что на встречах обсуждаются территориальные и приграничные вопросы. На состоявшихся и при необходимости предстоящих встречах обсуждались и будут обсуждаться исключительно вышеуказанные вопросы (обмен пленными, поиски пропавших без вести - ИФ)", - сказали в СНБ.