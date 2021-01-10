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Карабахский конфликт 10.01.2021 19:06

Руководители спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными и поиск пропавших без вести

Главы спецслужб Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев встретились для обсуждения вопросов обмена пленными и поиска пропавших без вести.

"На днях состоялась встреча на приграничной нейтральной территории между населенным пунктом Ерасх Араратской области Армении и границей Нахчыванской автономной республики. В том же формате встреча состоялась сегодня на территории населенных пунктов Воротан и Шурнух общины Горис Сюникской области Армении. Были обсуждены вопросы обмена пленными и поиск без вести пропавших", - сообщил в воскресенье пресс-центр Службы национальной безопасности Армении.

В ведомстве опровергли сообщения армянских СМИ о готовящейся в понедельник встрече глав спецслужб двух стран на территории Тавушской области Армении.

"Ряд СМИ и телеграм-каналов распространяют не соответствующие действительности сведения о том, что на встречах обсуждаются территориальные и приграничные вопросы. На состоявшихся и при необходимости предстоящих встречах обсуждались и будут обсуждаться исключительно вышеуказанные вопросы (обмен пленными, поиски пропавших без вести - ИФ)", - сказали в СНБ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЛЕННЫЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]