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СНГ 10.01.2021 21:09

ЦИК Казахстана оценил явку избирателей на парламентских выборах в 63,3%

На парламентских выборах в Казахстане, прошедших в воскресенье, явка избирателей составила 63,3%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

"Явка избирателей составила 63,3%", - сказал Петров на брифинге.

На предыдущих выборах в парламент Казахстана в 2016 году явка избирателей превышала 77%.

В воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Законодательством республики не предусмотрен показатель минимально необходимой явки избирателей для признания выборов состоявшимися.

Население Казахстана превышает 18,8 млн человек, избирательным правом обладают более 11,9 млн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ЯВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]