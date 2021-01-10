Партия власти побеждает на парламентских выборах в Казахстане с более 70% голосов - exit poll

Партия власти "Нур Отан" получает большинство в нижней палате парламента Казахстана, набрав на выборах 71,97% голосов избирателей, свидетельствуют данные exit poll, проведенного исследовательским институтом "Когамдык пикир" ("Общественное мнение").
По данным опроса, второе место на выборах в воскресенье заняла Демократическая партия "Ак Жол ", за которую проголосовали 10,18% избирателей.
На третьем месте - "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей, сообщила директор института Айнур Мажитова.
По данным Мажитовой, респондентам задавался один вопрос: "За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан?".
Опрос проводился на 600 избирательных участков, было опрошено 24 тыс. избирателей.
Опросом были охвачены города Нур-Султан, Алматы Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населенные пункты.
"Погрешность опроса находится в пределах 2%. Опрос был проведен по заказу информационного портала Zakon.kz", - проинформировала она.
В Казахстане для прохождения в нижнюю палату парламента необходимо в ходе выборов преодолеть 7% барьер.
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