Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0841 RUR   0.0229 GBR   2.3053 TRY   0.2318

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.01.2021 22:29

Партия власти побеждает на парламентских выборах в Казахстане с более 70% голосов - exit poll

Партия власти "Нур Отан" получает большинство в нижней палате парламента Казахстана, набрав на выборах 71,97% голосов избирателей, свидетельствуют данные exit poll, проведенного исследовательским институтом "Когамдык пикир" ("Общественное мнение").

По данным опроса, второе место на выборах в воскресенье заняла Демократическая партия "Ак Жол ", за которую проголосовали 10,18% избирателей.

На третьем месте - "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей, сообщила директор института Айнур Мажитова.

По данным Мажитовой, респондентам задавался один вопрос: "За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан?".

Опрос проводился на 600 избирательных участков, было опрошено 24 тыс. избирателей.

Опросом были охвачены города Нур-Султан, Алматы Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населенные пункты.

"Погрешность опроса находится в пределах 2%. Опрос был проведен по заказу информационного портала Zakon.kz", - проинформировала она.

В Казахстане для прохождения в нижнюю палату парламента необходимо в ходе выборов преодолеть 7% барьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, EXIT/POLL


Похожие новости


В Казахстане на 10 января назначены выборы в мажилис

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]