Пекин против отмены США ограничений на контакты с Тайванем

Китай выразил протест в связи с отказом США от ограничений на контакты с Тайванем, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай решительно выступает против этих действий США и резко их критикует. Так называемый "Закон США об отношениях с Тайванем" серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", - сказал Чжао Лицзянь.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее объявил об отмене самостоятельно установленных Вашингтоном ограничений на поддержание контактов с Тайванем. По его словам, администрация США предпринимала ограничивала контакты с Тайванем в одностороннем порядке в попытках угодить коммунистическому режиму в Пекине.

Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй.