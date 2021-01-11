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Дальнее зарубежье 11.01.2021 16:27

Пекин против отмены США ограничений на контакты с Тайванем

Китай выразил протест в связи с отказом США от ограничений на контакты с Тайванем, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай решительно выступает против этих действий США и резко их критикует. Так называемый "Закон США об отношениях с Тайванем" серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", - сказал Чжао Лицзянь.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее объявил об отмене самостоятельно установленных Вашингтоном ограничений на поддержание контактов с Тайванем. По его словам, администрация США предпринимала ограничивала контакты с Тайванем в одностороннем порядке в попытках угодить коммунистическому режиму в Пекине.

Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПОМПЕО, ТАЙВАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]