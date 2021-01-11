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СНГ 11.01.2021 16:55

В Литве могут изменить применяемое название Белоруссии - глава МИД Литвы

Литва готова рассмотреть изменение названия Белоруссии в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят, заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Этот вопрос министр обсуждал в минувшую пятницу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь". "Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", - сказал агентству BNS Ландсбергис.

"Беларусь - означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - добавил министр иностранных дел.

С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, СТРАНА, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]