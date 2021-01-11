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СНГ 11.01.2021 17:13

Белорусские силовики сообщили о задержании 40 оппозиционеров в Минске за несколько дней

На акциях протеста в выходные и праздничные дни в Минске задержаны 40 человек, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек - с 7 по 10 января. В основном, граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные "марши" по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и выкладывать фото в сети с комментариями об участии в массовых акциях", - заявила Чемоданова в понедельник агентству "Интерфакс-Запад".

По ее данным, акции проводились в различных местах Минска: люди собирались разрозненными группами, выстраивались цепочками, устраивали одиночные пикеты.

В целом, по оценкам МВД, обстановка в Белоруссии в прошедшие праздничные дни, была довольно спокойной и контролируемой. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе в местах праздничных гуляний, не зарегистрировано.

"Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, а также приняли необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения немногочисленных и маломасштабных несанкционированных акций и пикетов", - заявила Чемоданова.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" ранее сообщил, что в Минске в воскресенье на оппозиционных акциях силовики задержали 19 человек. Список правозащитников составлен на основе информации волонтёров, собирающих данные о задержаниях протестующих. "Вечером не менее четырёх человек были задержаны на улице Леонида Беды", - говорится в сообщении "Весны".

По информации волонтёров, почти всех, кого в воскресенье задержали и доставили в отделения милиции, затем перевезли в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]