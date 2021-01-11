Мадрид не получил новую партию вакцины от COVID-19 из-за снегопада

Жизнь в испанской столице Мадриде пока так и не вернулась к нормальному ритму после выпавшего на выходных снега, сообщает Associated Press.
В понедельник в аэропорт Мадрида должна была прибыть партия вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, порядка 350 тыс. доз. Из-за непогоды и вызванных ее неудобств ее перенаправили в город Витория на севере страны, откуда затем ее распространят по стране. Аэропорт города последние три дня закрыт, но принял несколько рейсов в понедельник. Ближе к вечеру он заработает в полную силу.
Снегопад шел на выходных во многих частях центральной части Испании, за последние 50 лет он стал сильнейшим в истории страны. В частности, в Мадриде снежный покров достиг более 50 см, а также резко упала температура. Власти призывают людей провести день дома и постараться не выходить на улицу без надобности.
Дороги при помощи бульдозеров и снегоочистителей расчищают для проезда карет скорой помощи и экстренных служб. Всего по всей стране порядка 700 дорог оказались затронуты непогодой, на большинстве из них теперь необходимо использовать зимние шины.
Супермаркеты и киоски заработали в Мадриде впервые за последние три дня, большинство учреждений остаются закрыты. Метрополитен остается единственным способом передвижения в городе, пригородные поезда Мадрида, а также поезд в Барселону запустят позднее в понедельник.
Школы в Мадриде, а также в ряде других городов Испании, в понедельник закрыты.
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