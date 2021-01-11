Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0687 RUR   0.0228 GBR   2.2947 TRY   0.2303

Цена на нефть

08.01 $/bbl   WTI 52.24 1.41 Brent 55.99 1.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2021 21:02

Мадрид не получил новую партию вакцины от COVID-19 из-за снегопада

Жизнь в испанской столице Мадриде пока так и не вернулась к нормальному ритму после выпавшего на выходных снега, сообщает Associated Press.

В понедельник в аэропорт Мадрида должна была прибыть партия вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, порядка 350 тыс. доз. Из-за непогоды и вызванных ее неудобств ее перенаправили в город Витория на севере страны, откуда затем ее распространят по стране. Аэропорт города последние три дня закрыт, но принял несколько рейсов в понедельник. Ближе к вечеру он заработает в полную силу.

Снегопад шел на выходных во многих частях центральной части Испании, за последние 50 лет он стал сильнейшим в истории страны. В частности, в Мадриде снежный покров достиг более 50 см, а также резко упала температура. Власти призывают людей провести день дома и постараться не выходить на улицу без надобности.

Дороги при помощи бульдозеров и снегоочистителей расчищают для проезда карет скорой помощи и экстренных служб. Всего по всей стране порядка 700 дорог оказались затронуты непогодой, на большинстве из них теперь необходимо использовать зимние шины.

Супермаркеты и киоски заработали в Мадриде впервые за последние три дня, большинство учреждений остаются закрыты. Метрополитен остается единственным способом передвижения в городе, пригородные поезда Мадрида, а также поезд в Барселону запустят позднее в понедельник.

Школы в Мадриде, а также в ряде других городов Испании, в понедельник закрыты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, МАДРИД, ПОГОДА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Мадриде ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19 В ряде районов Мадрида снова введут коронавирусные ограничения Около 30 тыс. таксистов Мадрида и Барселоны бастуют против сервиса Uber - газета Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии В центре Мадрида проходит демонстрация в поддержку единой Испании Глава протестного движения в Испании станет мэром Мадрида

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]