Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник выступила с осуждением беспорядков, которые произошли в здании Конгресса на прошлой неделе.
"Я решительно осуждаю акты насилия, произошедшие в Капитолии. Насилие недопустимо", - говорится в заявлении супруги президента США. Американские СМИ отмечают, что это первый комментарий первой леди США на эту тему.
"Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе", - указала Мелания Трамп.
Она добавила, что сожалеет в связи с гибелью шести человек, в том числе двух сотрудников полиции Капитолия, и выразила поддержку их близким.
Первая леди США призвала прекратить насилие и "сосредоточиться на том, что объединяет американцев".
Кроме того, она поблагодарила миллионы американцев, которые поддерживали ее с Дональдом Трампом на протяжении четырех лет пребывания в Белом доме. "Для меня было честью всей моей жизни быть Первой леди", - отметила Мелания Трамп.
6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.
Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.
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