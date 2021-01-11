Новый глава Минэнерго Литвы обещает ускорить на полгода проект синхронизации ЛЭП с Европой

Новый глава министерства энергетики Литвы Дайнюс Крейвис считает возможным завершить реализацию программы по синхронизации линий электропередачи с сетями континентальной Европой на полгода раньше намеченного срока.
"Поскольку окончательный срок зависит от завершения строительства Harmony Link, максимум насколько можно ускорить весь проект, по нашему сегодняшнему мнению, это на 3-6 месяцев", - сказал он в интервью агентству BNS.
Министр признал, что за исключением прокладки морского кабеля постоянного напряжения Harnony Link четыре основных проекта синхронизации запаздывают, в том числе расширение энергомоста с Польшей LitPol Link, однако он не стал раскрывать детали, поскольку "это может быть чувствительным в смысле безопасности".
Крейвис утверждает, что проекты энергетической безопасности - аварийного подключения к сетям Польши, создание оборудования первичного резерва - постараются завершить в максимально короткие сроки.
Временный гендиректор компании-оператора литовских электросетей Litgrid Видмантас Грушас ранее заявлял BNS, что расширение перемычки LitPol Link планируется завершить в этом году. Этот проект является частью плана подготовки к аварийной синхронной работе с Польшей. Кроме того, в 2021 году Litgrid объявит конкурс подрядчика для прокладки кабеля Harmony Link. Летом должен быть выбран также подрядчик для монтажа трех компенсационных подстанций, до конца этого года планируется завершить работы по оборудованию четырех энергонакопителей мощностью 200 МВт.
В июне 2020 года литовский парламент принял закон о синхронизации с сетями континентальной Европы. Общий план предусматривает 14 энергетических нацпроектов по подготовке ЛЭП и инфраструктуры к работе в синхронном режиме с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) к 2025 году. Эти проекты получили статус государственной важности, среди них - расширение LitPol Link, прокладка кабеля Harnony Link, реконструкция электропередающих сетей на северо-востоке Литвы, установка синхронных компенсаторов, модернизация ЛЭП от ТЭС Lietuvos elektrine (в Электренай) до Вильнюса, расширение распределительных пунктов.
Синхронизация является важнейшим проектом энергобезопасности Балтийских стран и приоритетным проектом ЕС, совокупная стоимость которого составляет около 1,65 млрд евро.
Страны Балтии хотят выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего Россию, Белоруссию, Эстонию, Литву и Латвию, потому что сейчас их системы остаются зависимыми от центральной диспетчерской в Москве и от российской электросети.
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