Запрет въезда иностранных туристов в Индонезию продлен до 28 января

Индонезия продлила запрет на въезд из-за рубежа иностранных туристов до 28 января, сообщил портал New Channel Asia.
Причиной ужесточения правил въезда стало стремление не допустить завоза нового типа коронавируса, обнаруженного в Великобритании, ЮАР и некоторых других странах.
Индонезия в конце декабря объявила о возобновлении приема иностранных туристов, въезжающих в страну с деловыми целями, но с ограничениями. После въезда они должны были пройти пятидневный карантин, для посещения острова Бали была необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не менее чем за 72 часа до вылета, острова Ява - прохождение экспресс антиген-теста. При этом все путешественники обязательно должны были заполнять анкету e-HAC на сайте министерства здравоохранения Индонезии или в специальном мобильном приложении.
28 декабря правительство страны решило запретить въезд и туристам, и транзитным пассажирам из-за распространения в Европе более заразного штамма коронавируса. На 13 января в Индонезии запланировано начало массовой вакцинации от коронавируса.
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