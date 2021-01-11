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Туризм 11.01.2021 23:04

Запрет въезда иностранных туристов в Индонезию продлен до 28 января

Индонезия продлила запрет на въезд из-за рубежа иностранных туристов до 28 января, сообщил портал New Channel Asia.

Причиной ужесточения правил въезда стало стремление не допустить завоза нового типа коронавируса, обнаруженного в Великобритании, ЮАР и некоторых других странах.

Индонезия в конце декабря объявила о возобновлении приема иностранных туристов, въезжающих в страну с деловыми целями, но с ограничениями. После въезда они должны были пройти пятидневный карантин, для посещения острова Бали была необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не менее чем за 72 часа до вылета, острова Ява - прохождение экспресс антиген-теста. При этом все путешественники обязательно должны были заполнять анкету e-HAC на сайте министерства здравоохранения Индонезии или в специальном мобильном приложении.

28 декабря правительство страны решило запретить въезд и туристам, и транзитным пассажирам из-за распространения в Европе более заразного штамма коронавируса. На 13 января в Индонезии запланировано начало массовой вакцинации от коронавируса.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]