В ЕС назвали ситуацию соцсетями Трампа поворотной для понимания роли цифровых платформ

Член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон считает, что акции протеста в Капитолии и отключение аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях демонстрирует изменение роли цифровых платформ в жизни людей.

"Точно так же, как 11 сентября 2001 года ознаменовало смену парадигмы глобальной безопасности, 20 лет спустя мы становимся свидетелями изменения роли цифровых платформ в нашей демократии", - говорится в статье Бретона, опубликованной в газете "Politico".

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельноЮ не предпринимая никаких дополнительных демаршей, блокировать страницу президента США.

"Тот факт, что генеральный директор компании может отключить громкоговоритель президента без сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает он.

Бретон указал на то, что теперь социальные сети и компании, владеющие ими, должны признавать свою ответственность за принимаемые решения.

"То, что происходит в сети, не просто остается в сети: это имеет и даже усугубляет последствия "в реальной жизни"", - убежден он.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Бретона официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке ответил, что высказываться по поводу слов еврокомиссара не станет. В декабре прошлого года в ЕК подготовлен документ о координации позиций государств-членов в соответствующих обстоятельствах. Он не намерен предвосхищать предстоящую дискуссию по этому документу.

"Тем не менее, правило, которое мы хотим ввести на уровне Европейского союза, направлено на равновесие, с одной стороны, фундаментальных прав и свободы выражения мнений, с другой - ответственности, которую должны брать на себя платформы", - сказал он.

Со своей стороны, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил: "Вы хорошо знаете, что позиция Еврокомиссии определяется решением коллегии. Конечно, комиссары могут высказываться до того, как соответствующая дискуссия будет иметь место, о том, что они думают о различных политических линиях, которые будут утверждены. Я полагаю, что это как раз то, что сделал комиссар (Бретон - ИФ). Речь просто о том, чтобы дать пищу дебатам".