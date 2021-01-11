Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0687 RUR   0.0228 GBR   2.2947 TRY   0.2303

Цена на нефть

08.01 $/bbl   WTI 52.24 1.41 Brent 55.99 1.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2021 23:32

В ЕС назвали ситуацию соцсетями Трампа поворотной для понимания роли цифровых платформ

Член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон считает, что акции протеста в Капитолии и отключение аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях демонстрирует изменение роли цифровых платформ в жизни людей.

"Точно так же, как 11 сентября 2001 года ознаменовало смену парадигмы глобальной безопасности, 20 лет спустя мы становимся свидетелями изменения роли цифровых платформ в нашей демократии", - говорится в статье Бретона, опубликованной в газете "Politico".

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельноЮ не предпринимая никаких дополнительных демаршей, блокировать страницу президента США.

"Тот факт, что генеральный директор компании может отключить громкоговоритель президента без сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает он.

Бретон указал на то, что теперь социальные сети и компании, владеющие ими, должны признавать свою ответственность за принимаемые решения.

"То, что происходит в сети, не просто остается в сети: это имеет и даже усугубляет последствия "в реальной жизни"", - убежден он.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Бретона официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке ответил, что высказываться по поводу слов еврокомиссара не станет. В декабре прошлого года в ЕК подготовлен документ о координации позиций государств-членов в соответствующих обстоятельствах. Он не намерен предвосхищать предстоящую дискуссию по этому документу.

"Тем не менее, правило, которое мы хотим ввести на уровне Европейского союза, направлено на равновесие, с одной стороны, фундаментальных прав и свободы выражения мнений, с другой - ответственности, которую должны брать на себя платформы", - сказал он.

Со своей стороны, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил: "Вы хорошо знаете, что позиция Еврокомиссии определяется решением коллегии. Конечно, комиссары могут высказываться до того, как соответствующая дискуссия будет иметь место, о том, что они думают о различных политических линиях, которые будут утверждены. Я полагаю, что это как раз то, что сделал комиссар (Бретон - ИФ). Речь просто о том, чтобы дать пищу дебатам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, СОЦСЕТИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В ЕС с надеждой, но без больших иллюзий ждут смену власти в США - постпред РФ Чижов Турция рассчитывает на нормализацию отношений с ЕС, а также с США при новой администрации Боррель и Помпео обсудили Белоруссию и Карабах ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов США и ЕС будут вести диалог по Китаю - Помпео ЕС признает неспособность изменить санкционную политику США против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]