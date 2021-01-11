Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с военными автобусами и грузовиком в Подмосковье

В аварии с военными автобусами на трассе "Новая Рига" в Подмосковье есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 10 человек, двое погибли", - сказал источник.
В аварии предварительно виноват водитель грузовика.
"Он не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", - сказал источник.
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