Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0687 RUR   0.0228 GBR   2.2947 TRY   0.2303

Цена на нефть

08.01 $/bbl   WTI 52.24 1.41 Brent 55.99 1.61

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 11.01.2021 17:04

Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с военными автобусами и грузовиком в Подмосковье

В аварии с военными автобусами на трассе "Новая Рига" в Подмосковье есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 10 человек, двое погибли", - сказал источник.

В аварии предварительно виноват водитель грузовика.

"Он не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Крокодил стал жертвой ДТП в Подмосковье Четыре человека погибли в ДТП в Подольске Два человека погибли при нападении на машину курьерской службы в Подмосковье, похищено 7 миллионов рублей Китайский индустриальный парк может появиться в Подмосковье В Подмосковье в субботу будет объявлен траур - пресс-служба губернатора Азербайджанцы и узбек задержаны за похищение сына подмосковного предпринимателя

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]