Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с военными автобусами и грузовиком в Подмосковье

В аварии с военными автобусами на трассе "Новая Рига" в Подмосковье есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 10 человек, двое погибли", - сказал источник.

В аварии предварительно виноват водитель грузовика.

"Он не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", - сказал источник.