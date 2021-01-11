Мировые цены на продовольствие в 2020 г. достигли трехлетнего максимума - ФАО

Мировые цены на продовольствие в 2020 году достигли трехлетнего максимума, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем вырос на 2,2%, до 107,5 пункта. По итогам года он составил 97,9 пункта, что является трехлетним максимумом и на 3,1% больше, чем в 2019 году. Однако он все еще на 25% ниже своего исторического пика 2011 года, уточняется в сообщении.

Индекс цен на зерновые в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 1,1%. По итогам года рост составил 6,6%. Экспортные цены на пшеницу, кукурузу, сорго и рис в декабре выросли из-за опасений по поводу перспектив урожая в Северной и Южной Америке, а также в России.

Индекс цен на растительное масло в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года. Кроме ограничения поставок пальмового масла из основных стран-производителей, на международную торговлю повлияло резкое повышение экспортных пошлин в Индонезии. По итогам года этот индекс вырос на 19,1%.

Индекс цен на молочные продукты в декабре повысился на 3,2%, став седьмым ежемесячным повышением подряд. Но по итогам года он снизился на 1%.

Индекс цен на мясо в декабре вырос на 1,7%. Показатель по году на 4,5% ниже, чем в 2019 году. Котировки мяса птицы восстановились в декабре, чему способствовали возросший спрос, особенно со стороны стран Ближнего Востока, высокие внутренние продажи в ключевых странах-производителях и неблагоприятные последствия вспышек гриппа птиц в Европе. Цены на свинину немного снизились под влиянием приостановки германского экспорта на азиатские рынки в результате вспышек африканской чумы свиней.

Индекс цен на сахар в декабре снизился на 0,6% после заметного роста в ноябре. По итогам 2020 года он оказался на 1,1% выше, чем в 2019 году.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.