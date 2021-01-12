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Дальнее зарубежье 12.01.2021 00:17

Саудовская Аравия приветствует решение США объявить хуситов террористической организацией

Власти Саудовской Аравии поддерживают решение США объявить йеменских хуситов террористической организацией, сообщают западные СМИ.

"Министерство иностранных дел приветствует решение американской администрации объявить группировку хуситов террористической организацией", - цитирует пресса заявление саудовского агентства печати.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти планируют объявить организацию йеменских хуситов "Ансар Алла" террористической.

"Государственный департамент в ближайшее время уведомит Конгресс о моем намерении назначить "Ансар Алла" иностранной террористической организацией в соответствии со статьей 219 закона об иммиграции и гражданстве", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Помпео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ХУСИТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]