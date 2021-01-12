Саудовская Аравия приветствует решение США объявить хуситов террористической организацией

Власти Саудовской Аравии поддерживают решение США объявить йеменских хуситов террористической организацией, сообщают западные СМИ.

"Министерство иностранных дел приветствует решение американской администрации объявить группировку хуситов террористической организацией", - цитирует пресса заявление саудовского агентства печати.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти планируют объявить организацию йеменских хуситов "Ансар Алла" террористической.

"Государственный департамент в ближайшее время уведомит Конгресс о моем намерении назначить "Ансар Алла" иностранной террористической организацией в соответствии со статьей 219 закона об иммиграции и гражданстве", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Помпео.