РФ останется главным стратегическим союзником Армении - Пашинян

Россия была и останется главным стратегическим союзником Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Ваш личный вклад в мирном процессе (по Карабаху - ИФ) всегда был очень ощутим, сейчас особенно, можно сказать, после известных событий. (. . .) на фоне всех этих событий уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и останется нашим главным стратегическим союзником и в сфере безопасности. Нам нужно еще и обсудить не только будущее региона, но и ту повестку, которая есть в двусторонних отношениях", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в понедельник.
Он выразил удовлетворение результатами трехсторонней встречи с президентом РФ и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые состоялись ранее в понедельник в Москве.
"Рад, что в итоге переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Уверен, что исполнение договоренностей, которые сформулированы в (принятом главами трех стран 11 января - ИФ) заявлении могут серьезно изменить экономический облик нашего региона и инвестиционную привлекательность и потенциал", - отметил Пашинян.
Вместе с тем он выразил опасения, что реализация экономических вопросов затруднится на фоне нерешенных гуманитарных вопросов по Карабаху.
"Для нас самыми чувствительными, болезненными являются гуманитарные вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы защищаете и поддерживаете эту позицию", - сказал Пашинян.
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