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Регион 11.01.2021 20:38

РФ останется главным стратегическим союзником Армении - Пашинян

Россия была и останется главным стратегическим союзником Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Ваш личный вклад в мирном процессе (по Карабаху - ИФ) всегда был очень ощутим, сейчас особенно, можно сказать, после известных событий. (. . .) на фоне всех этих событий уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и останется нашим главным стратегическим союзником и в сфере безопасности. Нам нужно еще и обсудить не только будущее региона, но и ту повестку, которая есть в двусторонних отношениях", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в понедельник.

Он выразил удовлетворение результатами трехсторонней встречи с президентом РФ и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые состоялись ранее в понедельник в Москве.

"Рад, что в итоге переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Уверен, что исполнение договоренностей, которые сформулированы в (принятом главами трех стран 11 января - ИФ) заявлении могут серьезно изменить экономический облик нашего региона и инвестиционную привлекательность и потенциал", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он выразил опасения, что реализация экономических вопросов затруднится на фоне нерешенных гуманитарных вопросов по Карабаху.

"Для нас самыми чувствительными, болезненными являются гуманитарные вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы защищаете и поддерживаете эту позицию", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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