Путин: отношения РФ и Армении останутся союзническими

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе поможет России и Армении выйти на полезные для двусторонних отношений решения.
В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ отметил, что российско-армянские отношения остаются союзническими и такими останутся. Он обратил внимание, что, несмотря на сложный 2020 год, товарооборот между странами увеличился на 3,9%.
"Все это дает основания надеяться на то, что мы по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха будем выходить на решения, которые пойдут, безусловно, на пользу армянскому народу, армянскому государству и на пользу нашим двусторонним отношениям", - сказал Путин.
Он также поблагодарил Пашиняна за участие в трехсторонних переговорах и выразил надежду, что нерешенные до сих пор вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, будут урегулированы.
"В целом встреча полезная, чтобы мы смогли определиться с будущим региона и со строительством отношений в регионе, прежде всего, конечно, между Арменией и Азербайджаном", - сказал Путин.
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