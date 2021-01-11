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Регион 11.01.2021 20:41

Путин: отношения РФ и Армении останутся союзническими

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе поможет России и Армении выйти на полезные для двусторонних отношений решения.

В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ отметил, что российско-армянские отношения остаются союзническими и такими останутся. Он обратил внимание, что, несмотря на сложный 2020 год, товарооборот между странами увеличился на 3,9%.

"Все это дает основания надеяться на то, что мы по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха будем выходить на решения, которые пойдут, безусловно, на пользу армянскому народу, армянскому государству и на пользу нашим двусторонним отношениям", - сказал Путин.

Он также поблагодарил Пашиняна за участие в трехсторонних переговорах и выразил надежду, что нерешенные до сих пор вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, будут урегулированы.

"В целом встреча полезная, чтобы мы смогли определиться с будущим региона и со строительством отношений в регионе, прежде всего, конечно, между Арменией и Азербайджаном", - сказал Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]