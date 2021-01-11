Алиев: Спад товарооборота Азербайджана и РФ в 2020г был незначительным из-за пандемии, в 2021г мы это компенсируем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие обширной повестки дня в сотрудничестве с Россией.

"Что касается двусторонних отношений, несмотря на тяжёлый год, связанный с пандемией, у нас всё-таки спад товарооборота не очень значительный. Уверен, что в этом году мы все это компенсируем. Очень большая, обширная повестка дня, в том числе в экономической сфере", - сказал Алиев в понедельник в Москве на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, в политической сфере давно уже Азербайджан и Россия - стратегические партнёры. "И активное участие России в прекращении войны, а также в миротворческой миссии говорит именно о том, что это - отношения стратегического партнёрства, долгосрочные, которые имеют очень хорошую динамику", - добавил президент Азербайджана.

Н.Аббасова