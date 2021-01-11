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Более половины американцев выступают за отстранение Трампа от должности президента США

Большинство избирателей в США считают, что президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку за побуждение толпы сторонников к беспорядкам в Капитолии США, свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета.

Так, 53% опрошенных избирателей считают, что Трамп должен покинуть пост президента. В то же время, 52% выступают за отстранение его от должности.

Кроме того, 56% американцев придерживаются мнения, что Трамп несет прямую ответственность за беспорядки в здании Капитолия во время процесса утверждения результатов выборов в конгрессе.

Примерно 47% участников опроса считают штурм здания попыткой государственного переворота, в то время как 43% не согласны с этим мнением.

В то же время лишь 31% опрошенных верят, что избранный президент США Джо Байден сможет объединить страну. Как считают 56% избирателей, в стране останутся глубокие противоречия между партиями.

Опрос Квиннипэкского университета проводили в период с 7 по 10 января, в нем приняли участие 1239 человек.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Так, в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

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Тэги: ТРАМП, ОТСТАВКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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