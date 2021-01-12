"Nur Otan" получает 76 депутатских мандатов в парламенте, "Ак жол" - 12, Народная партия Казахстана - 10 - ЦИК Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана распределила депутатские мандаты в мажилисе парламента Казахстана по итогам выборов.
"Партия " Nur Otan" получает 76 мандатов, партия "Ак жол" - 12, Народная партия Казахстана - 10", - объявил заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании во вторник.
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