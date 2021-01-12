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СНГ 12.01.2021 08:52

"Nur Otan" получает 76 депутатских мандатов в парламенте, "Ак жол" - 12, Народная партия Казахстана - 10 - ЦИК Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана распределила депутатские мандаты в мажилисе парламента Казахстана по итогам выборов.

"Партия " Nur Otan" получает 76 мандатов, партия "Ак жол" - 12, Народная партия Казахстана - 10", - объявил заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании во вторник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРТИИ, МАНДАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]