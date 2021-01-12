Президент Португалии Ребелу ди Соуза заболел коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза после контакта с зараженным коронавирусом сам заболел COVID-19, говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

Президент в начале января контактировал с человеком, у которого был выявлен COVID-19. После этого он отправился на изоляцию и сдавал тесты на коронавирус, и ПЦР-тест накануне вечером показал положительный результат, несмотря на то, что тест на антиген ранее дал отрицательный результат.

У 72-летнего президента Португалии нет симптомов, характерных для коронавируса.

Все встречи на ближайшие дни он отменил, он будет работать в своей официальной резиденции - во дворце Белен в Лиссабоне.