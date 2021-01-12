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Дальнее зарубежье 12.01.2021 13:12

Президент Португалии Ребелу ди Соуза заболел коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза после контакта с зараженным коронавирусом сам заболел COVID-19, говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

Президент в начале января контактировал с человеком, у которого был выявлен COVID-19. После этого он отправился на изоляцию и сдавал тесты на коронавирус, и ПЦР-тест накануне вечером показал положительный результат, несмотря на то, что тест на антиген ранее дал отрицательный результат.

У 72-летнего президента Португалии нет симптомов, характерных для коронавируса.

Все встречи на ближайшие дни он отменил, он будет работать в своей официальной резиденции - во дворце Белен в Лиссабоне.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]