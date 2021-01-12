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Дальнее зарубежье 12.01.2021 13:34

В Малайзии более чем на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса

Король Малайзии султан Абдулла одобрил введение режима ЧС до 1 августа из-за пандемии коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

Ранее с соответствующим запросом к королю обратился премьер страны Мухиддин Яссин.

Введение режима ЧС усиливает полномочия премьера и кабмина, в частности позволяет им самостоятельно принимать законы и приостанавливать работу парламента.

В столице Малайзии и еще в пяти штатах со среды будут введены жесткие ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Прекращается работа магазинов, запрещаются перемещения между регионами страны как минимум на две недели.

С начала вспышки коронавируса в Малайзии зафиксировали более 138 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 550 из них имели летальный исход.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]