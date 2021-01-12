Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0228 GBR   2.2983 TRY   0.2272

Цена на нефть

11.01 $/bbl   WTI 52.25 0.01 Brent 55.66 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.01.2021 13:49

Twitter заморозил более 70 тыс. страниц пользователей из-за теории заговора

Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тыс. аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры демократов.

"С пятницы более 70 тыс. аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети", - говорится в сообщении в блоге Twitter.

Компания приняла такое решение, учитывая события в Капитолии, куда 6 января ворвались сторонники Трампа. В результате беспорядков погибли пять человек.

"Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чье поведение потенциально может привести к вреду офлайн", - заявила компания.

Согласно теории QAnon, миром управляет общество сатанистов, которое плетет интриги против Трампа и занимается сексуальной эксплуатацией детей. Его сторонники считают, что в это общество входят многие высокопоставленные демократы, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса, а также голливудские звезды и религиозные деятели, в том числе папа римский Франциск и Далай-лама.

Накануне Twitter объявил о бессрочной заморозке личного аккаунта Трампа. Там сочли его публикации способными спровоцировать насилие. Трамп обвинил Twitter в том, что компания ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказалась от принципа свободы слова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, TWITTER, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЗАМОРОЗКА


Похожие новости


Twitter скрыл твит Трампа о попытке украсть у него победу, сочли его вводящим в заблуждение Глава Twitter Дорси сохранил свой пост по результатам проверки, инициированной Elliott Twitter признал твит Трампа оскорбительным, но удалять не стал Twitter заблокировал пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается Основатель Twitter пожертвует на борьбу с коронавирусом $1 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]