Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что сообщения в некоторых СМИ о возможной отмене Олимпиады не соответствуют действительности.
В ходе обращения к сотрудникам, занятым в организации игр, он назвал такую информацию "не соответствующими действительности сообщениями".
"Когда появляются такого рода сообщения, некоторые люди могут начать беспокоиться. Но я хочу сказать, что мы об этом (отмене игр - СМИ) совсем не думаем, эти сообщения лживые", - отметил Муто.
Его слова последовали после того, как в некоторых японских СМИ появились сообщения о том, что на встрече в феврале МОК и Оргкомитет Токио-2020 будет обсуждать дальнейшую судьбу игр, в частности возможность их отмены.
Он также прокомментировал недавний опрос агентства "Киодо", который показал, что 45% респондентов считают необходимым отложить проведение Олимпийских игр.
"Число людей, призывающих к тому, чтобы перенести, (а не полностью отменять - ИФ) игры, выросло значительно, и это значит, что люди по-прежнему хотят, чтобы они были проведены. Конечно же, чтобы их провести, мы должны гарантировать безопасные игры с соблюдением направленных против распространения коронавируса мер", - сказал Муто.
Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год.
Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
Алиев поздравил Назарбаева с победой правящей партии Казахстана на парламентских выборах
Генпрокуроры РФ, Армении и Азербайджана обсудили общие задачи в развитие договоренностей лидеров трех стран
Оппозиция Армении негативно оценила итоги встречи Алиева, Путина и Пашиняна в Москве
Индия рассчитывает за счет инвестиций в "чистый" уголь снизить зависимость от его импорта
Нацбанк Беларуси за 2020г увеличил золотой запас на 2%, до 43 тонн
Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Планов встречи с Турцией по геологоразведке нет - диписточники в Афинах
В двух провинциях Испании температура упала ниже -20 градусов
Интерпол разыскивает двух россиян и португальца по делу о взрывах в порту Бейрута
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
Долевое участие Alternative Energy International Media Group выставлено на продажу
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз