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Спорт 12.01.2021 19:34

Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что сообщения в некоторых СМИ о возможной отмене Олимпиады не соответствуют действительности.

В ходе обращения к сотрудникам, занятым в организации игр, он назвал такую информацию "не соответствующими действительности сообщениями".

"Когда появляются такого рода сообщения, некоторые люди могут начать беспокоиться. Но я хочу сказать, что мы об этом (отмене игр - СМИ) совсем не думаем, эти сообщения лживые", - отметил Муто.

Его слова последовали после того, как в некоторых японских СМИ появились сообщения о том, что на встрече в феврале МОК и Оргкомитет Токио-2020 будет обсуждать дальнейшую судьбу игр, в частности возможность их отмены.

Он также прокомментировал недавний опрос агентства "Киодо", который показал, что 45% респондентов считают необходимым отложить проведение Олимпийских игр.

"Число людей, призывающих к тому, чтобы перенести, (а не полностью отменять - ИФ) игры, выросло значительно, и это значит, что люди по-прежнему хотят, чтобы они были проведены. Конечно же, чтобы их провести, мы должны гарантировать безопасные игры с соблюдением направленных против распространения коронавируса мер", - сказал Муто.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год.

Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ОРГАНИЗАТОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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