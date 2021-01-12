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Регион 12.01.2021 12:39

В Турции задержали шесть человек по подозрению в передаче за рубеж информации об оборонных проектах

В Турции задержали группу людей, которых подозревают в передаче информации об оборонных проектах иностранным компаниям, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

В общей сложности задержаны шесть человек, среди которых - экс-сотрудник Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

По данным прокуратуры, подозреваемые передавали данные о проектах, тендерах и расценках оборонных проектов.

Задержания произведены при участии турецкой Национальной разведывательной организации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ОБОРОНПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]