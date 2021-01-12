В Турции задержали шесть человек по подозрению в передаче за рубеж информации об оборонных проектах

В Турции задержали группу людей, которых подозревают в передаче информации об оборонных проектах иностранным компаниям, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

В общей сложности задержаны шесть человек, среди которых - экс-сотрудник Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

По данным прокуратуры, подозреваемые передавали данные о проектах, тендерах и расценках оборонных проектов.

Задержания произведены при участии турецкой Национальной разведывательной организации.