В Турции задержали шесть человек по подозрению в передаче за рубеж информации об оборонных проектах

В Турции задержали группу людей, которых подозревают в передаче информации об оборонных проектах иностранным компаниям, сообщает во вторник агентство "Анадолу".
В общей сложности задержаны шесть человек, среди которых - экс-сотрудник Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.
По данным прокуратуры, подозреваемые передавали данные о проектах, тендерах и расценках оборонных проектов.
Задержания произведены при участии турецкой Национальной разведывательной организации.
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