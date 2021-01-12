Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе $142,2 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $142,2 млн.
На предыдущем аукционе 7 января 2021 года ЦБА продал банкам инвалюты на $70,6 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $142,2 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро 12 января", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А. Мамедов
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