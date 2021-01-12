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Бизнес и законодательство 12.01.2021 12:45

Иран планирует открыть Торговый дом в Азербайджане

Официальный Тегеран заинтересован в расширении экономических связей с Азербайджаном, заявил посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусеви.

«Основная моя деятельность как посла в Азербайджане направлена на расширение экономических связей между нашими странами», - заявил Мусеви в ходе встречи с президентом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым.

Мусеви отметил, что он приложит силы для создания в Азербайджане торгового дома Ирана и увеличения эффективности деятельности Ирано-Азербайджанской совместной торговой палаты.

Посол также сообщил, что перед прибытием в Баку он посетил четыре приграничных с Азербайджаном региона Ирана, где провел встречи с местными предпринимателями, руководителями торгово-промышленных палат и руководством Иранской торговой, промышленной, добывающей и сельскохозяйственной палатой. «Иранские предприниматели выразили большую заинтересованность в создании связей с Азербайджаном», - сказал Мусеви.

В свою очередь, Мусаев отметил, что большая часть освобожденных от армянской оккупации территорий приходится на приграничные районы с Ираном, что создает большие возможности для инвестиций в эти регионы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]