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12.01.2021 12:48

Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”

Сотрудники Бакинской высшей школы нефти перечислили в Фонд “YAŞAT” 10% своей зарплаты за декабрь 2020 года.

Всего в фонд было пожертвовано 20 тысяч 697 манатов.

Напомним, что в октябре прошлого года сотрудники Бакинской высшей школы нефти перечислили часть своей месячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам, чтобы поддержать армию в освобождении наших земель от вражеской оккупации.

Отметим, что фонд “YAŞAT” был учрежден указом Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева для оказания поддержки раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]