Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”

Сотрудники Бакинской высшей школы нефти перечислили в Фонд “YAŞAT” 10% своей зарплаты за декабрь 2020 года.
Всего в фонд было пожертвовано 20 тысяч 697 манатов.
Напомним, что в октябре прошлого года сотрудники Бакинской высшей школы нефти перечислили часть своей месячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам, чтобы поддержать армию в освобождении наших земель от вражеской оккупации.
Отметим, что фонд “YAŞAT” был учрежден указом Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева для оказания поддержки раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.
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