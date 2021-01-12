Рост спроса на доллары США в Азербайджане носит временный характер – ЦБ

Рост спроса на наличность в долларах в Азербайджане носит временный характер и в ближайшее время замедлится, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

12 января на валютном аукционе, организованном Центробанком, было продано $142,2 млн против $70,6 млн на предыдущем аукционе 7 января.

«Ожидания, сформированные на фоне необоснованных сообщений о падении курса маната, привели к некоторому роста спроса на рынке наличной инвалюты, что привело к относительному увеличению спроса на валютных аукционах. Однако, учитывая рост цен на нефть по сравнению с прошлым годом, недавнее заседание ОПЕК+ и принятые позитивные решениям по добыче нефти, программам вакцинации против вируса COVID-19 и значительным трансфертам из ГНФАР, отметим, что заявления о девальвации маната необоснованны. В связи с этим мы считаем, что рост спроса на наличную инвалюту носит временный характер и в ближайшее время замедлится», - отметили в ЦБА.

Регулятор также заявил, что различные сообщения о проблемах с продажей долларов в банках в безналичном порядке и связь данного факта с валютными аукционами, необоснованны.

«ЦБ проводит валютные аукционы дважды в неделю (вторник и четверг), и эти аукционы полностью соответствуют удовлетворению требований банков, как в наличной, так и в безналичной валюте», - подчеркнули в ЦБ.

Регулятор отметил, что и в течение 2021 года будет уделять внимание сохранению стабильности курса национальной валюты.

А. Мамедов