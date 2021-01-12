Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0228 GBR   2.2983 TRY   0.2272

Цена на нефть

11.01 $/bbl   WTI 52.25 0.01 Brent 55.66 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.01.2021 12:54

Рост спроса на доллары США в Азербайджане носит временный характер – ЦБ

Рост спроса на наличность в долларах в Азербайджане носит временный характер и в ближайшее время замедлится, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

12 января на валютном аукционе, организованном Центробанком, было продано $142,2 млн против $70,6 млн на предыдущем аукционе 7 января.

«Ожидания, сформированные на фоне необоснованных сообщений о падении курса маната, привели к некоторому роста спроса на рынке наличной инвалюты, что привело к относительному увеличению спроса на валютных аукционах. Однако, учитывая рост цен на нефть по сравнению с прошлым годом, недавнее заседание ОПЕК+ и принятые позитивные решениям по добыче нефти, программам вакцинации против вируса COVID-19 и значительным трансфертам из ГНФАР, отметим, что заявления о девальвации маната необоснованны. В связи с этим мы считаем, что рост спроса на наличную инвалюту носит временный характер и в ближайшее время замедлится», - отметили в ЦБА.

Регулятор также заявил, что различные сообщения о проблемах с продажей долларов в банках в безналичном порядке и связь данного факта с валютными аукционами, необоснованны.

«ЦБ проводит валютные аукционы дважды в неделю (вторник и четверг), и эти аукционы полностью соответствуют удовлетворению требований банков, как в наличной, так и в безналичной валюте», - подчеркнули в ЦБ.

Регулятор отметил, что и в течение 2021 года будет уделять внимание сохранению стабильности курса национальной валюты.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОЛЛАР, СПРОС, РОСТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]