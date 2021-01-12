Промпроизводство в Белоруссии в 2020г снизилось на 0,7%

Объем промышленного производства в Белоруссии в 2020 году снизился на 0,7%, сообщил вице-премьер Юрий Назаров.
"Объем промышленного производства в 2020 году к 2019 году - 99,3% (снижение на 0,7% - ИФ)", - сказал Назаров в ходе доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко во вторник.
Видеофрагмент доклада разместил близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".
Комментируя слова Лукашенко, что "0,7% недотянули", Назаров отметил, что есть "масса объективных причин, тут можно слезы лить...".
"Но только Беллесбумпром превысил уровень прошлого года. Я хочу подчеркнуть, что это ведомство работает на местном сырье, независимо от нефти, газа, договоренностей. Есть свое сырье - пускай его в переработку, экспортируй, продавай", - добавил Назаров.
По словам Лукашенко, прирост сельхозпроизводства в 2020 году составил около 5%: "Тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5% и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка. То нам (говорили - ИФ): куда, деньги не туда вкладываем... Она сегодня нас спасает и дает результат, и мы перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу".
Как сообщалось, по данным Белстата, в январе-ноябре снижение объемов промпроизводства также составило 0,7% против снижения на 1,2% в январе-октябре. Ослабление промпроизводства замедлилось со снижения на 3,1% по итогам первого полугодия текущего года.
По экспертной оценке, основное влияние на динамику промпроизводства оказала полная загрузка белорусских НПЗ и восстановление внешнего спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности.
В 2019 году объем промпроизводства в Белоруссии вырос на 12% после роста на 5,7% в 2018 году.
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